Jean-Philippe Mateta admite que el fracaso de su fichaje por el AC Milan le «dolió», aunque el delantero del Crystal Palace sigue en el punto de mira de los rossoneri

Mateta admitió el fuerte impacto psicológico que sufrió cuando su fichaje por el Milan fracasó en enero, ya en la fase final del trato. El club italiano negociaba con el Crystal Palace para contratar al delantero francés de 26 años en los últimos días del mercado de invierno y estaba dispuesto a pagar 35 millones de euros.

Superó las pruebas médicas, pero el club pidió más análisis por un problema de rodilla que arrastraba desde noviembre. Los resultados no convencieron a la directiva, que canceló el traspaso; así, el delantero regresó al sur de Londres para terminar la temporada a las órdenes de Oliver Glasner.