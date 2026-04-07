En lo que supone un importante revés judicial para Tebas, la Audiencia Nacional ha dictaminado que la breve protesta llevada a cabo por los jugadores de La Liga a principios de esta temporada fue totalmente legal.

La Liga había intentado calificar una pausa de 15 segundos al inicio de los partidos como una «huelga encubierta», pero el tribunal desestimó estas alegaciones, describiendo la acción como una manifestación del derecho a la libertad de expresión en relación con la libertad sindical.

La disputa se originó durante la novena jornada, cuando los capitanes de los clubes acordaron detener el juego durante los primeros segundos de sus respectivos partidos. Este gesto colectivo fue una respuesta directa a la controvertida propuesta de trasladar a Miami un partido entre el Villarreal y el Barcelona, un plan que finalmente fue descartado.

El tribunal señaló que la pausa tuvo «una importancia nula» en el desarrollo de la jornada, ya que todos los partidos se completaron sin más incidentes.



