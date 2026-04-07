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Javier Tebas ha recibido otro duro golpe tras la decisión judicial que dictamina que la protesta de los jugadores de La Liga contra el partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami fue legal
El tribunal desestima la demanda por huelga ilegal
En lo que supone un importante revés judicial para Tebas, la Audiencia Nacional ha dictaminado que la breve protesta llevada a cabo por los jugadores de La Liga a principios de esta temporada fue totalmente legal.
La Liga había intentado calificar una pausa de 15 segundos al inicio de los partidos como una «huelga encubierta», pero el tribunal desestimó estas alegaciones, describiendo la acción como una manifestación del derecho a la libertad de expresión en relación con la libertad sindical.
La disputa se originó durante la novena jornada, cuando los capitanes de los clubes acordaron detener el juego durante los primeros segundos de sus respectivos partidos. Este gesto colectivo fue una respuesta directa a la controvertida propuesta de trasladar a Miami un partido entre el Villarreal y el Barcelona, un plan que finalmente fue descartado.
El tribunal señaló que la pausa tuvo «una importancia nula» en el desarrollo de la jornada, ya que todos los partidos se completaron sin más incidentes.
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Desestimadas las reclamaciones económicas de Tebas
La liga había emprendido acciones legales enérgicas contra la Asociación de Futbolistas (AFE), alegando que la protesta había causado un perjuicio comercial considerable.
La Liga argumentó que la acción había supuesto una pérdida de 8,7 millones de euros para su producto. Sin embargo, el poder judicial no se dejó impresionar por estas cifras y afirmó que la protesta no cumplía los requisitos legales para ser calificada como huelga.
La sentencia hizo hincapié en que los jugadores estaban motivados por la falta de transparencia y diálogo por parte de La Liga en relación con el proyecto de Miami.
Según el tribunal, la acción fue una forma simbólica de que los deportistas expresaran su descontento tras haber sido excluidos de las discusiones que afectaban directamente a sus condiciones laborales y a la integridad de la competición.
Un proceso de mediación fallido
La batalla legal se produjo tras una ruptura en la comunicación entre los dos órganos rectores del fútbol español. El presidente de la AFE, David Aganzo, había asistido a una reunión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en diciembre, pero Tebas brilló por su ausencia.
Esta imposibilidad de llegar a un acuerdo llevó a la liga a elevar el asunto a la Audiencia Nacional, donde ahora han sufrido esta derrota.
A pesar de que el tribunal reconoció que la acción colectiva tuvo lugar durante el horario laboral, sostuvo que la duración de la protesta —apenas entre 10 y 15 segundos— impedía considerarla una huelga ilegal.
Los jueces señalaron que La Liga no había proporcionado información suficiente al sindicato de jugadores durante las fases de planificación del partido de exhibición de Miami, lo que justificaba aún más la necesidad de los jugadores de expresar su oposición a través de medios simbólicos.
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La Liga se compromete a seguir luchando
Como era de esperar, Tebas y su equipo directivo no tienen intención alguna de dejar el asunto en paz. La Liga ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, afirmando que esta medida tiene «el objetivo de aclarar el alcance de estos derechos en el ámbito del fútbol profesional y garantizar la protección adecuada de la integridad de la competición y de sus derechos audiovisuales».
En un comunicado tras la sentencia, la liga destacó que «la propia sentencia reconoce como hecho probado el impacto reputacional y económico generado, derivado de una acción colectiva que afectó directamente al desarrollo normal del producto audiovisual en un momento de máxima relevancia».