Traducido por
Javier Mascherano «se da por sentado porque entrena a Lionel Messi» en el Inter Miami, afirma la exestrella de la selección estadounidense
La flexibilidad táctica en el punto de mira
Kljestan, ahora un destacado analista de la liga, sostiene que la presencia de Messi, junto con otras incorporaciones de alto perfil como Rodrigo De Paul y Germán Berterame, ha sesgado la percepción del público sobre el cuerpo técnico. Para el exinternacional estadounidense, la narrativa de que el éxito está garantizado con tal talento es un flaco favor para el hombre que está en el banquillo.
Kljestan insiste en que la contribución de Mascherano es tan vital como cualquier jugada mágica del capitán de Miami.
«Creo que no le estamos dando el crédito que se merece, porque ha demostrado que también sabe resolver las cosas tácticamente sobre la marcha, que es lo que hacen los mejores entrenadores del mundo», declaró Kljestan al hablar de la creciente influencia del técnico, según Marca. «La semana pasada iban perdiendo 2-0 en Orlando, con el público en su contra. Cambió las cosas en el descanso, sacó a un defensa, puso a otro delantero y tuvo un rendimiento absolutamente dominante en la segunda parte. Está haciendo un trabajo realmente bueno».
El reto de gestionar a las superestrellas
La teoría de que «cualquiera gana con Messi» es algo que Kljestan rechaza rotundamente. Sugiere que la dificultad del trabajo radica precisamente en la naturaleza mediática de la plantilla, donde equilibrar el ego, las expectativas y la integración de los nuevos talentos requiere un toque delicado y sofisticado por parte de la dirección técnica.
Hablando de la presión única a la que se enfrenta Mascherano, Kljestan explicó: «Lo hemos dado un poco por sentado porque entrena a Messi... pero aún así hay que gestionar personalidades, gestionar expectativas, jugadores jóvenes y jugadores experimentados, y colocarlos en la posición adecuada».
Consolidando el liderazgo en la MLS
Con su última victoria, el Inter Miami no solo ha ascendido al cuarto puesto de la tabla de la Conferencia Este, sino que también ha comenzado a desmontar la idea de que es un equipo que depende de un solo jugador. La estructura táctica implementada por Mascherano ha proporcionado la plataforma para que los «galácticos» del club prosperen, al tiempo que garantiza que el equipo se mantenga resistente bajo presión.
A medida que los ganadores de la Copa MLS 2025 proyectan una imagen de máquina bien engrasada, la atención se centra cada vez más en el cerebro táctico de Mascherano. Si bien Messi aporta la magia individual, es el excentrocampista del Barcelona y del Liverpool quien mueve las piezas con la precisión necesaria para convertir a un grupo de estrellas en una auténtica dinastía deportiva.
¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?
El Inter Miami afronta ahora una semana decisiva que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla. Los Herons viajarán primero al GEODIS Park el 11 de marzo para enfrentarse al Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Tras su compromiso continental, el equipo volverá rápidamente a centrarse en la MLS el 14 de marzo, cuando se enfrente al Charlotte FC en el Bank of America Stadium.
