Javier Mascherano «se da por sentado porque entrena a Lionel Messi» en el Inter Miami, afirma la exestrella de la selección estadounidense

Kljestan, ahora un destacado analista de la liga, sostiene que la presencia de Messi, junto con otras incorporaciones de alto perfil como Rodrigo De Paul y Germán Berterame, ha sesgado la percepción del público sobre el cuerpo técnico. Para el exinternacional estadounidense, la narrativa de que el éxito está garantizado con tal talento es un flaco favor para el hombre que está en el banquillo.

Kljestan insiste en que la contribución de Mascherano es tan vital como cualquier jugada mágica del capitán de Miami.

«Creo que no le estamos dando el crédito que se merece, porque ha demostrado que también sabe resolver las cosas tácticamente sobre la marcha, que es lo que hacen los mejores entrenadores del mundo», declaró Kljestan al hablar de la creciente influencia del técnico, según Marca. «La semana pasada iban perdiendo 2-0 en Orlando, con el público en su contra. Cambió las cosas en el descanso, sacó a un defensa, puso a otro delantero y tuvo un rendimiento absolutamente dominante en la segunda parte. Está haciendo un trabajo realmente bueno».