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Jarrod Bowen pide perdón a la afición del West Ham por la «vergüenza y el dolor» del descenso
Bowen reflexiona sobre «la peor noche»
Bowen fue directo al valorar la desastrosa temporada del West Ham y expresó su pesar en redes sociales. El delantero, famoso por su gol en la final de la Conference League 2023, admitió que la euforia de Praga quedó atrás ante la desesperación del descenso a la Championship.
«Es difícil publicar algo así cuando lo único que sientes es vergüenza y dolor», escribió el capitán del West Ham en Instagram. «Podría escribir mucho para explicar dónde se torció todo este año, pero, sinceramente, lo que os merecéis es una disculpa. Ganar en Praga fue la mejor noche de mi carrera; el domingo, la peor. Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos. Así de sencillo. Y por eso la temporada terminó como terminó».
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Los Hammers se quedaron a un paso del título pese a ganar en la última jornada.
West Ham venció 3-0 al Leeds en su último partido, pero ya era tarde. Otros resultados le fueron adversos: el Tottenham sumó los puntos necesarios para quedarse arriba y envió al equipo londinense a segunda división por primera vez desde 2011.
A pesar del ambiente tóxico en la directiva, Bowen elogió la lealtad de los aficionados que siguieron al equipo pese a la mala racha.
«A los aficionados: no nos fallasteis ni una sola vez», añadió Bowen. «El apoyo, tanto en casa como fuera, nunca cambió, incluso cuando nuestras actuaciones sobre el terreno de juego no eran lo suficientemente buenas. Deberíamos haberos dado más. Os merecíais más».
La incertidumbre sobre el futuro de Nuno
Se espera que el entrenador Nuno Espíritu Santo, quien reemplazó a Graham Potter en septiembre, deje su cargo tras el descenso del club.
El técnico portugués mejoró el juego, pero no evitó el descenso tras heredar un equipo 19.º.
Tras el partido, el técnico reconoció la dificultad de la situación: «Es un momento de profunda tristeza para todos nosotros en el club. Ha sido un día duro, teníamos una misión difícil y hemos perdido el privilegio de decidir nuestro propio futuro».
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El camino de vuelta a la máxima categoría
A pesar de los rumores sobre una posible salida de estrellas este verano, Bowen insiste en que su prioridad es devolver al club a su antigua gloria. Con contrato hasta 2030, el internacional inglés es clave en el proyecto del London Stadium, sea cual sea la categoría.
«Sé que este club tiene el deseo y la garra para recuperarse», afirmó Bowen. «Pertenecemos a la Premier League y merecemos volver cuanto antes».
Ahora, los Hammers afrontan un verano de reconstrucción antes de la exigente temporada de 46 partidos de la Championship.