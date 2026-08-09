Como a Barcola todavía le quedan dos años de contrato en el Parque de los Príncipes, el vigente campeón de la Ligue 1 no tiene ninguna presión por vender. Con eso en mente, se informa de que el PSG exige 145 millones de libras (195 millones de dólares) por cualquier acuerdo que se cierre durante el mercado de verano de 2026.

Liverpool, que batió el récord de traspaso británico en un par de ocasiones hace 12 meses al fichar a Florian Wirtz y Alexander Isak, está encontrando dificultades para justificar un desembolso tan elevado, dado que no se generaron fondos al dejar salir a Salah como agente libre.

Liverpool se está quedando sin tiempo para incorporar a otro extremo contrastado en Anfield, con la campaña 2026-27 a cuestión de semanas, y se considera que se ha metido en la vía equivocada en materia de fichajes.