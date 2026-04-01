Con la llegada de Arne Slot como entrenador, la filosofía cambió. El equipo apostó por el «colectivo», donde no hay lugar para una «estrella excepcional», con fichajes de peso y un enorme gasto económico en el mercado de verano.

Con el paso del tiempo, los datos físicos de Salah —que la directiva supervisa semanalmente— comenzaron a mostrar un descenso en algunos indicadores ofensivos, como sus toques dentro del área (una caída de hasta un 25 % según algunos análisis). No era una cuestión personal, sino táctica: el sistema ante todo.

Slott aplicó la rotación de forma sistemática. Salah se quedó en el banquillo en partidos decisivos y su papel se vio reducido.

Luego, en diciembre de 2025, tras el empate 3-3 ante el Leeds United, en el que permaneció como suplente durante mucho tiempo, Salah estalló en unas declaraciones públicas en las que acusó directamente al club: «El club quería tirarme bajo el autobús como si yo fuera el problema aquí. No lo soy».

A continuación, pronunció la frase decisiva que desveló la conspiración tras hacerle creer que se había cumplido su deseo y se había renovado su contrato: «Está muy claro que alguien quiere que me echen toda la culpa. Alguien no me quiere en el club», señalando con el dedo acusador a quienes estaban detrás de las bambalinas para llevar a cabo un plan de marginación del que él no se había dado cuenta al principio.

El jugador se sintió menospreciado, mientras que la prensa afín al club se centró en la mejora de los resultados del equipo en algunos periodos sin depender totalmente de él.

La imagen pasó gradualmente de ser la del «rey oprimido» a la de la «estrella que cobra un sueldo astronómico y tiene dificultades para adaptarse a las exigencias defensivas», y se vio sometido a diario a un feroz bombardeo mediático liderado por Jamie Carragher, Rooney, Scholes y otros.

Al final, Salah perdió parte del apoyo incondicional de la afición, y la directiva logró desviar el debate de «¿por qué se margina a la leyenda del equipo?» a «¿es el interés del jugador más importante que el del equipo?».

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