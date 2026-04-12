Jamie Vardy y su esposa Rebekah, devastados, ven cómo los jugadores del Leicester son abucheados tras la última derrota, con el descenso a la League One cada vez más cerca

Hace casi diez años, el mundo del fútbol quedó boquiabierto cuando el Leicester de Vardy ganó su primer título de la Premier League. El sábado, sin embargo, el ambiente en el King Power Stadium era tenso: caras inquietas llenaban las gradas mientras la actual crisis del club alcanzaba un punto crítico. Nadie parecía tan preocupado como el propio Vardy, que asistió al partido junto a su esposa Rebekah. El exinternacional inglés, que marcó 200 goles en 500 partidos con los Foxes antes de fichar por el Cremonese de la Serie A en 2025, se mostró impasible al ver cómo su antiguo equipo sucumbía ante la derrota ante el equipo visitante.