Getty Images
Traducido por
Jamie Vardy y su esposa Rebekah, devastados, ven cómo los jugadores del Leicester son abucheados tras la última derrota, con el descenso a la League One cada vez más cerca
Un regreso de pesadilla para la leyenda del King Power
Hace casi diez años, el mundo del fútbol quedó boquiabierto cuando el Leicester de Vardy ganó su primer título de la Premier League. El sábado, sin embargo, el ambiente en el King Power Stadium era tenso: caras inquietas llenaban las gradas mientras la actual crisis del club alcanzaba un punto crítico. Nadie parecía tan preocupado como el propio Vardy, que asistió al partido junto a su esposa Rebekah. El exinternacional inglés, que marcó 200 goles en 500 partidos con los Foxes antes de fichar por el Cremonese de la Serie A en 2025, se mostró impasible al ver cómo su antiguo equipo sucumbía ante la derrota ante el equipo visitante.
Abucheos de los aficionados tras el pitido final
La afición del Leicester notó la ironía del resultado. Vencieron 4-0 al mismo rival galés que en 2016 les impulsó al título, pero el partido mostró su actual caída. Con las victorias de Portsmouth y Oxford United, los Foxes bajan al puesto 23 de la Championship. Las gradas respondieron con abucheos al instante.
La deducción de puntos agrava la situación
Los malos resultados deportivos se han agravado por problemas extracampo. El Leicester perdió su recurso contra la deducción de seis puntos por incumplir las normas financieras de la EFL, un golpe que ha puesto en serio riesgo su permanencia. La sanción lo hizo caer del puesto 17 al 20, y una racha de malos resultados lo ha hundido más. Ahora es penúltimo, solo por encima del castigado Sheffield Wednesday, con el fantasma del descenso a la tercera división cada vez más cerca.
- Getty Images Sport
Se avecina un partido decisivo para el descenso
Ya no hay margen de error: el equipo podría descender por segunda vez en tres años. El sábado se juega la permanencia contra el Portsmouth; el perdedor, casi seguro, jugará en la League One la próxima temporada.