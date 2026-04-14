Jamie Vardy, el Liverpool y Vinnie Jones protagonizarán una nueva serie de tres episodios de Netflix sobre fútbol

La antología «UNTOLD» llega al Reino Unido para relatar las historias más dramáticas del fútbol inglés. El primer episodio, que se estrena el 12 de mayo, sigue a Vardy desde sus inicios en el fútbol no profesional hasta su triunfo en la Premier League con el Leicester City, donde marcó un récord al fichar por un millón de libras y lideró una gesta inesperada. El documental no elude la tormenta mediática posterior, incluida la batalla legal de su esposa.