El debut de Marco Giampaolo como entrenador de la Cremonese no pudo ser mejor. El técnico revolucionó el planteamiento táctico del equipo, apostando por una formación 4-2-4 que se mostró implacable en la posesión y desbarató por completo al Parma de Carlos Cuesta. El fluido juego de pases del equipo dominó la primera parte, y Vandeputte y Federico Bonazzoli estuvieron a punto de adelantarse en el marcador en varias ocasiones; a este último le anularon un gol por fuera de juego.

Cuando se le preguntó si prefería a Sanabria frente a otros delanteros, Giampaolo respondió: «Sus características. Tiene las de un delantero y necesitaba un cierto nivel de trabajo. En este partido, me pareció que se adaptaba mejor a las tareas y funciones que se le asignaron, y creo que respondió bien: trabajó duro y le vi participar. La elección se debió a la naturaleza del partido y a las características de Sanabria, Djuric y Vardy, que son diferentes».