Jamie Vardy critica con dureza la «loca» Serie A y censura su estilo de juego y métodos de entrenamiento

En el primer episodio de su podcast «Jamie Vardy's Having A Party», el delantero reconoció que sus siete goles en 29 partidos con el Cremonese no evitaron el descenso.

Criticó la alta carga de trabajo impuesta por los entrenadores italianos, que a su juicio afectaba al rendimiento en los partidos.

Vardy lo explicó con claridad, resaltando la diferencia con la preparación física de la Premier League: «¿Cómo es el fútbol italiano comparado con el inglés? Mucho más lento y defensivo. Los entrenamientos no paran: correr, correr, correr. Llegas al partido y no te queda nada. A los 38 o 39 años no es agradable, ¿no? Pero no solo para mí. Aquí funciona así. Y el director deportivo tiene voz y voto en todo; es una locura».