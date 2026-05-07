Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

Jamie Carragher se disculpó con Luis Enrique tras la victoria del París en Múnich

Liga de Campeones
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund

Tras avanzar a la final de la Liga de Campeones, el exjugador inglés Jamie Carragher se disculpó con Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain. La tensión entre ambos surgió tras un incidente en la semifinal de 2024 entre el PSG y el BVB.

Carragher, comentarista de CBS Sports, vio el partido de ida entre el Borussia Dortmund y el París (1-0) en el Signal Iduna Park, desde la tribuna sur, y afirma que bebió «unas ocho cervezas en el Muro Amarillo».

  • Primero, un Carragher algo achispado entrevistó de improviso a Jadon Sancho, jugador del Dortmund, lo que irritó al BVB. Luego se puso una bufanda del Dortmund para hablar con Luis Enrique.

    Tras el 1-0 del PSG ante el Bayern y la clasificación para la final de Budapest, el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, atendió primero a CBS. Micah Richards, compañero de Carragher en el equipo de expertos, bromeó: «No pido mucho, pero como Jamie tiene la boca tan grande, Luis Enrique ya no quiere hablar con nosotros. ¿Podría interceder por nosotros?».

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Jamie Carragher felicita a Luis Enrique

    Al-Khelaifi cumplió su promesa y presentó al «mejor entrenador del mundo». Al iniciar la entrevista, la presentadora Kate Scott le dijo a Enrique: «Nos alegramos de que esté aquí, porque pensábamos que nuestra amistad se había roto».

    Luego cedió la palabra a Carragher, quien declaró: «Luis, pido disculpas por mi actitud en la semifinal de Dortmund; llevaba la bufanda del Dortmund. Todos sabemos lo que es tomarse unas copas y ponerse un poco eufórico. Lo siento. Nos encanta tu equipo. Ha sido un placer verlos jugar en la Champions League estos dos últimos años. Enhorabuena por volver a la final. Bien hecho, señor».

    Enrique sonrió y respondió: «Gracias, no hay de qué disculparse».

  • El PSG puede revalidar el título de la Liga de Campeones

    No sorprendió ver al técnico español generoso y de buen humor. Su equipo mostró madurez en la vuelta contra el Bayern en el Allianz Arena y avanzó a la final tras empatar 1-1, luego del 5-4 en la ida.

    Enrique habló de un «partido muy intenso» y explicó: «La defensa estuvo mejor que el ataque. Es muy positivo que hayamos demostrado este carácter ante un equipo como el Bayern. (…) Dentro de dos días celebro mi cumpleaños y estoy muy feliz. Hemos pasado de ronda y estamos en la final de la Champions League. Este es precisamente el tipo de regalos que queremos hacer a nuestros aficionados».

    La final de la Champions se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El PSG se medirá al líder de la Premier, el Arsenal, con la opción de ser el segundo equipo, tras el Real Madrid, en revalidar el título.

  • Los fichajes récord del PSG:

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    NeymarDelanteroFC Barcelona2017222 millones de euros
    Kylian MbappéDelanteroAS Mónaco2018180 millones de euros
    Randal Kolo MuaniDelanteroEintracht de Fráncfort202395 millones de euros
    Kvicha KvaratskheliaDelanteroSSC Nápoles202570 millones de euros
    Achraf HakimiDefensaInter de Milán202168 millones de euros
    Noticias sobre JoaoCentrocampistaBenfica202465,92 millones de euros
    Gonçalo RamosDelanteroBenfica202365 millones de euros
    Edinson CavaniDelanteroSSC Nápoles201364,5 millones de euros
    Ángel Di MaríaDelanteroManchester United201563 millones de euros
    Ilya ZabarnyiDefensaAFC Bournemouth202563 millones de euros
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29