Carragher, comentarista de CBS Sports, vio el partido de ida entre el Borussia Dortmund y el París (1-0) en el Signal Iduna Park, desde la tribuna sur, y afirma que bebió «unas ocho cervezas en el Muro Amarillo».
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Jamie Carragher se disculpó con Luis Enrique tras la victoria del París en Múnich
Primero, un Carragher algo achispado entrevistó de improviso a Jadon Sancho, jugador del Dortmund, lo que irritó al BVB. Luego se puso una bufanda del Dortmund para hablar con Luis Enrique.
Tras el 1-0 del PSG ante el Bayern y la clasificación para la final de Budapest, el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, atendió primero a CBS. Micah Richards, compañero de Carragher en el equipo de expertos, bromeó: «No pido mucho, pero como Jamie tiene la boca tan grande, Luis Enrique ya no quiere hablar con nosotros. ¿Podría interceder por nosotros?».
- AFP
Jamie Carragher felicita a Luis Enrique
Al-Khelaifi cumplió su promesa y presentó al «mejor entrenador del mundo». Al iniciar la entrevista, la presentadora Kate Scott le dijo a Enrique: «Nos alegramos de que esté aquí, porque pensábamos que nuestra amistad se había roto».
Luego cedió la palabra a Carragher, quien declaró: «Luis, pido disculpas por mi actitud en la semifinal de Dortmund; llevaba la bufanda del Dortmund. Todos sabemos lo que es tomarse unas copas y ponerse un poco eufórico. Lo siento. Nos encanta tu equipo. Ha sido un placer verlos jugar en la Champions League estos dos últimos años. Enhorabuena por volver a la final. Bien hecho, señor».
Enrique sonrió y respondió: «Gracias, no hay de qué disculparse».
El PSG puede revalidar el título de la Liga de Campeones
No sorprendió ver al técnico español generoso y de buen humor. Su equipo mostró madurez en la vuelta contra el Bayern en el Allianz Arena y avanzó a la final tras empatar 1-1, luego del 5-4 en la ida.
Enrique habló de un «partido muy intenso» y explicó: «La defensa estuvo mejor que el ataque. Es muy positivo que hayamos demostrado este carácter ante un equipo como el Bayern. (…) Dentro de dos días celebro mi cumpleaños y estoy muy feliz. Hemos pasado de ronda y estamos en la final de la Champions League. Este es precisamente el tipo de regalos que queremos hacer a nuestros aficionados».
La final de la Champions se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El PSG se medirá al líder de la Premier, el Arsenal, con la opción de ser el segundo equipo, tras el Real Madrid, en revalidar el título.
Los fichajes récord del PSG:
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Neymar Delantero FC Barcelona 2017 222 millones de euros Kylian Mbappé Delantero AS Mónaco 2018 180 millones de euros Randal Kolo Muani Delantero Eintracht de Fráncfort 2023 95 millones de euros Kvicha Kvaratskhelia Delantero SSC Nápoles 2025 70 millones de euros Achraf Hakimi Defensa Inter de Milán 2021 68 millones de euros Noticias sobre Joao Centrocampista Benfica 2024 65,92 millones de euros Gonçalo Ramos Delantero Benfica 2023 65 millones de euros Edinson Cavani Delantero SSC Nápoles 2013 64,5 millones de euros Ángel Di María Delantero Manchester United 2015 63 millones de euros Ilya Zabarnyi Defensa AFC Bournemouth 2025 63 millones de euros