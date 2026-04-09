Jamie Carragher critica a Ibrahima Konaté con un «comete un error en cada partido» tras la derrota del Liverpool ante el PSG

Carragher afirmó que la falta de solidez defensiva de Konaté ha alcanzado un punto crítico, lo que dificulta que sus compañeros mantengan la estructura.

«Los centrales se metían en el centro del campo, no había nadie a quien marcar y Virgil van Dijk, con 34 años, tenía que correr de un lado a otro», explicó Carragher en CBS Sports. «No podía hacerlo. La gente critica a Van Dijk por sus actuaciones esta temporada, pero creo que es demasiado duro. Juega todos los partidos y el compañero que tiene al lado ha estado horrible todo el curso; esta noche volvió a fallar. Konate comete un error en cada encuentro, así que no es fácil jugar a su lado».