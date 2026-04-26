Getty Images Sport
Traducido por
Jamie Carragher asegura que Liverpool necesita fichajes que “entren directamente en el equipo”, pues el delantero Alexander Isak, por el que se pagaron 125 millones de libras, aún no convence
Las dificultades de Isak preocupan a Carragher
Carragher duda de que Isak esté a la altura de las expectativas. El fichaje más caro de la historia de la Premier League ha tenido un debut tormentoso en Merseyside tras su traspaso de 125 millones de libras procedente del Newcastle United. El jugador de 26 años marcó su cuarto gol con el club en la victoria 3-1 del sábado ante el Crystal Palace, en su tercera titularidad desde que se recuperó de una fractura de pierna sufrida contra el Tottenham en diciembre. Aun así, pese a esa lesión, el comentarista sigue sin creer que el internacional sueco pueda cambiar su suerte.
- Getty Images Sport
El mito de la revelación del primer año
El excentral fue tajante: la campaña de fichajes de verano del Liverpool, que costó 446 millones de libras, aún no ha dado resultados. «[Ese verano de grandes inversiones] no ha funcionado», dijo Carragher al Liverpool ECHO. «Quizá rinda frutos en el futuro, porque no creo que se pueda juzgar a todos los fichajes en su primer año. Pero ya lo he dicho antes: por mi experiencia como jugador del Liverpool, de todos los que llegaron, no recuerdo a ninguno que no brillara en su primera temporada y luego fuera una revelación. Isak no ha cuajado. Es evidente que se lesionó, pero ya de entrada no parecía estar en su mejor momento».
Se necesitan tres incorporaciones clave
Con el Liverpool en transición bajo Slot, crece la presión sobre la directiva para fichar con calidad, no con cantidad. Las lesiones y el bajo rendimiento de sus estrellas han dejado al equipo vulnerable. Carragher insiste en que son necesarios al menos tres refuerzos clave para seguir optando a títulos, sobre todo tras la salida de Mohamed Salah de Anfield al final de esta temporada. «El Liverpool debe reemplazar a Salah la próxima temporada», añadió. «Bastaría con fichar a tres jugadores, no cinco como el verano pasado».
- Getty Images Sport
Cómo gestionar el próximo periodo de fichajes
Tras ganar la Premier League en la primera temporada de Slot, el Liverpool acabará la segunda sin títulos. Actualmente cuarto, el club tiene casi asegurada la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. De cara al futuro, la directiva debe encontrar talentos de élite; si no refuerza el equipo, las aspiraciones al título podrían peligrar.