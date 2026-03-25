Jamie Carragher afirma que Mohamed Salah está por encima de Cristiano Ronaldo en la lista de los grandes de la Premier League tras el sorprendente anuncio de la salida de la estrella del Liverpool

El panorama general se centra en la relación que ha marcado una época entre Salah y Jürgen Klopp, quienes, en opinión de Carragher, son «sinónimos para siempre» del renacimiento moderno del Liverpool. Carragher señaló: «Si Klopp era el director de escena carismático y visionario, Salah era el protagonista inspirador. Su prolífica capacidad goleadora impulsó al Liverpool a cotas que muchos temían que no se volverían a alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta la situación del club a su llegada en 2017. Junto a los igualmente brillantes Sadio Mané y Roberto Firmino, Salah formó parte del trío ofensivo más devastadoramente eficaz de la historia de la Premier League».

Más allá del éxito táctico, Carragher destacó la resistencia física sin igual de Salah. Añadió: «Aparte de su prolífica capacidad goleadora y su velocidad, hay otra cualidad, más subestimada, que siempre debe tenerse en cuenta al hablar del lugar que le corresponde a Salah entre los grandes. Se trata de su extraordinaria disponibilidad. A lo largo de nueve temporadas al más alto nivel, Salah ha disputado 435 partidos, una media de algo más de 48 encuentros cada año con su club. Son cifras extraordinarias, dada la implacable intensidad física y mental con la que él y su equipo han jugado durante la mayor parte de ese tiempo. Nada me impresiona más en el fútbol que los futbolistas de talla mundial que poseen ese deseo de no perderse nunca un partido. En el caso de Salah, se enfadaba visiblemente si le sustituían y tenía que perderse aunque fuera un solo minuto de juego. Esas muestras de malhumor solían ser mal vistas por los demás. Pero prefiero a la estrella que no soporta quedarse en el banquillo o en la grada antes que a aquellos que no pueden salir del campo lo suficientemente rápido, quejándose de una pequeña molestia. Ese hambre y esa resistencia son una señal de verdadera grandeza».