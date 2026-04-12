En Sky Sports, Carragher fue contundente al valorar la actual trayectoria del Tottenham. Tras perder 1-0 ante el Sunderland, el equipo cayó al 18.º puesto con 30 puntos, en zona de descenso, después de 32 jornadas. La victoria del West Ham, 17.º, ante el Wolves el viernes les deja a dos puntos de la salvación. Carragher considera que su caída es demasiado pronunciada como para corregirla. «Normalmente llega un nuevo entrenador y dices: “Es su primer partido, ese estilo de juego tiene que desaparecer”. Tenía que desaparecer para Igor Tudor y lo mismo ocurre con Roberto De Zerbi por la situación en la que están. No me lo puedo creer. El Tottenham parece que va a descender. Los demás equipos tienen algo a su favor. Un punto en 24».