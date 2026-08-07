Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco le favorece el hecho de que siga desempeñando un papel secundario a nivel internacional por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+
Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos algo claro desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un enorme potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su '9'. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente nada parecido a la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+
Para Ramos: Una oportunidad, por fin, para que el eterno suplente pase a ser el gran protagonista. Pensamos que había nacido una estrella cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero futuro, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era, simplemente, un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, para un equipo de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A
Mark Doyle