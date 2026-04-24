James Trafford es el próximo portero titular de Inglaterra; DEBE abandonar el Manchester City este verano para empezar a presionar a Jordan Pickford

Sin embargo, para jugar con regularidad en Wembley, Trafford debería dejar este verano el club donde creció. Los aficionados del City llaman “Etihad del Sur” a Wembley, y con razón: desde 2007 han jugado allí más partidos que en cualquier otro campo. El sábado visitarán el estadio por 23.ª vez en una década para enfrentarse al Southampton, que lucha por ascender a la Premier League.
Sin embargo, los constantes viajes a Wembley con el club no bastan para un portero de su talento si no juega cada semana. Para afianzarse como el futuro número uno de Inglaterra, debe marcharse y buscar la continuidad que ansía.