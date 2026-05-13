Según The Scottish Sun, la larga trayectoria del veterano lateral derecho con el gigante de Glasgow iba a terminar por todo lo alto, pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado en la última jornada de la temporada en casa. Al parecer, se produjo una fuerte «pelea» cuando Tavernier descubrió que no formaba parte del once inicial para el partido contra el Hibs. El defensa quería despedirse oficialmente ante su mujer e hijos.

Tras un tenso cruce con Rohl, el capitán habló con sus compañeros en la charla previa y luego abandonó el estadio. Se dudó de que regresara para el partido, por lo que su despedida en Ibrox quedó truncada, confirmada al no incluirse en la convocatoria.