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James Rodríguez, hospitalizado por «deshidratación grave» antes del Mundial de 2026
Susto de salud para un icono de Colombia
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que James Rodríguez fue ingresado en una clínica de Minnesota para someterse a un periodo de observación médica de 72 horas. El exjugador del Real Madrid y del Everton necesitó tratamiento urgente tras sufrir una «deshidratación grave» tras la reciente derrota de Colombia por 3-1 ante Francia.
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FCF ofrece información médica actualizada
El equipo médico actuó con rapidez después de que el jugador, de 34 años, mostrara síntomas de fatiga extrema. La FCF ha tratado de tranquilizar a los aficionados aclarando que el problema está estrictamente relacionado con sus niveles de hidratación y no con un problema muscular recurrente, aunque el momento en que se produjo el incidente ha causado gran alarma.
«La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su equipo médico y de la Dirección de Selecciones Nacionales, desea informar al público y a los medios de comunicación sobre el estado de salud del capitán de la selección colombiana: James Rodríguez», declaró la FCF en un comunicado oficial.
«Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro médico del estado de Minnesota, que el centrocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. Al día siguiente del partido contra Francia, el jugador presentó una deshidratación grave que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para su seguimiento clínico preventivo y su recuperación».
Preocupaciones por el estado físico antes del gran inicio de la temporada
Rodríguez se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para demostrar su estado físico antes del primer partido de Colombia en el Mundial, contra Uzbekistán, el 17 de junio. Su falta de ritmo de juego es una preocupación cada vez mayor para el seleccionador, Néstor Lorenzo. James solo ha disputado 39 minutos con el Minnesota United en 2026, y su primera temporada en la MLS se ha visto plagada de diversos contratiempos que han limitado su impacto en Norteamérica.
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¿Y ahora qué?
El equipo médico del Minnesota United coordinará ahora con la selección nacional la gestión de la carga de trabajo del veterano. Se prevé que el jugador, de 34 años, se pierda el partido de la MLS del domingo contra el LA Galaxy.