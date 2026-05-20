James Maddison se siente «avergonzado» por la lucha por el descenso del Tottenham, mientras intenta evitar que se repita una lesión «catastrófica»

La lucha del Tottenham por evitar el descenso se definirá en la última jornada tras perder 2-1 en Stamford Bridge el martes. Los goles de Enzo Fernández y Andrey Santos pusieron al Chelsea arriba, y aunque Richarlison recortó al final, no bastó.

El tropiezo deja a los Spurs 17.º, a solo dos puntos del descenso, a una jornada del final. Una victoria les habría salvado; ahora visitan al Everton el domingo con la permanencia en juego. Si el West Ham, 18.º, gana al Leeds y el Tottenham pierde, el club londinense caerá a la Championship.