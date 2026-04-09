Getty Images Sport
Traducido por
James Maddison responde a las preguntas sobre su físico tras viralizarse un vídeo suyo en el gimnasio del Tottenham durante su recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior
Un vídeo viral desata el debate sobre la masa muscular
Maddison, que lleva 247 días de baja, apareció en unos vídeos haciendo ejercicios de fuerza para recuperar la potencia en las piernas tras una rotura del ligamento cruzado anterior.
Los aficionados más observadores apuntaron a una notable diferencia de masa muscular entre sus piernas: la derecha parecía más delgada, lo que hizo temer un estancamiento en su recuperación, justo cuando los Spurs luchan contra una inesperada amenaza de descenso en la Premier League.
Maddison responde a las críticas sobre los ángulos de cámara
Para frenar las especulaciones, Maddison publicó una foto de sus piernas de frente, mostrando que su musculatura es simétrica, y culpó al departamento de comunicación del club.
Y bromeó con el responsable de la grabación: «El administrador tiene que mejorar los ángulos de las grabaciones... @spursofficial».
¿Cómo va Maddison?
Antes de marcharse, el exentrenador interino de los Spurs, Igor Tudor, se mostró optimista sobre Maddison. El técnico croata lo vio pasar de la fisioterapia al césped de Hotspur Way y afirmó que el jugador ya recuperaba su toque.
En declaraciones a football.london el mes pasado, Tudor dijo: «Maddison ya hace cosas interesantes con el balón. También esprinta. Lo he visto. Está positivo».
- Getty Images Sport
De Zerbi estaba listo para empezar
La llegada de Roberto De Zerbi como nuevo entrenador ha generado optimismo en los Spurs, y Maddison está impaciente por trabajar a sus órdenes. El centrocampista reaccionó al nombramiento dando «Me gusta» al vídeo del anuncio oficial minutos después de su publicación.
Aunque De Zerbi aún no ha confirmado si Maddison jugará en los últimos partidos, su regreso sería un gran impulso para un equipo que está a solo un punto de la zona de descenso. El Tottenham debutará con el nuevo entrenador este fin de semana, a domicilio, ante el Sunderland.