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James Maddison afirma que el VAR hace que los árbitros se «mueran de miedo» a la hora de tomar decisiones importantes, mientras la estrella del Tottenham se enfurece por la decisión sobre el penalti contra el Leeds
Polémica petición de penalti en los últimos minutos
Mathys Tel abrió el marcador para los locales y luego provocó un penalti que Dominic Calvert-Lewin transformó ante Antonin Kinsky para empatar. En el minuto 103 en el Tottenham Hotspur Stadium, Maddison cayó tras una entrada de Lukas Nmecha. El árbitro Jarred Gillett desestimó las protestas, decisión ratificada por el VAR.
El Centro de Partidos de la Premier League confirmó en X: «La decisión del árbitro de no pitar penalti al Tottenham Hotspur fue revisada y confirmada por el VAR, al considerarse que Nmecha tocó el balón».
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Maddison descarga su frustración en Internet
Indignado por la rápida revisión, el centrocampista se pronunció en Instagram el martes por la noche para rebatir la explicación oficial. Insistió en que el defensa no tocó el balón y que el nivel arbitral ha bajado. Maddison escribió: «Para que quede claro… El ligero toque para cambiar la dirección del balón lo hice con la parte exterior de mi pie derecho, no Nmecha, y se lo dije al árbitro. La revisión duró unos 20 segundos. Los árbitros temen tomar decisiones en el campo por culpa del VAR. Seguiremos luchando. COYS».
El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, añadió que Gillett «no estaba tranquilo» durante el partido.
Hay mucho en juego en la carrera por la supervivencia.
Los puntos perdidos complican al Tottenham en la lucha por evitar el descenso. Los Spurs son 17.º con 38 puntos en 36 partidos, solo dos más que el West Ham, 18.º con 36 puntos. Los Hammers están en zona de descenso tras los descensos confirmados de Burnley y Wolves. Una victoria ante el Leeds les habría dado un colchón de cuatro puntos, pero ahora deben afrontar lo que queda de temporada con un margen de error mínimo.
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Partidos decisivos de la última jornada
El Tottenham afronta un final de temporada exigente para asegurar la permanencia en la Premier League. Primero visitará al Chelsea y luego recibirá al Everton. Mientras tanto, el West Ham, su rival en la lucha por no descender, jugará fuera contra el Newcastle y cerrará la campaña en casa ante el Leeds.