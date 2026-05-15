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Jamal Musiala confía en que Michael Olise «destacará aún más» y elogia al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, llamándolo «persona fantástica»
Musiala destaca la evolución de Olise en el Bayern
Musiala ha elogiado la evolución de Olise tras su fichaje por el Bayern. Ambos coincidieron en la cantera del Chelsea y ahora se reencuentran en Baviera. Musiala cree que Olise ha dado un gran salto en su juego desde su llegada del Crystal Palace y destaca el buen ambiente que Kompany ha creado en el equipo.
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Musiala explica por qué destaca Olise
Musiala destacó la confianza y creatividad de Olise, claves para su éxito esta temporada: 22 goles y 30 asistencias en 50 partidos. “Ha dado un gran paso adelante en todos los aspectos”, afirmó el centrocampista del Bayern, según Sky Germany.
«Ha dado un paso adelante en todos los aspectos de su juego, y es fantástico verlo», explicó Musiala, según cita Sky Germany. «Se nota la confianza que tiene en sí mismo sobre el terreno de juego, la seguridad de que va a crear algo y marcar la diferencia. En mi opinión, es uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la temporada, y si sigue desarrollándose, se convertirá en un jugador aún más destacado de lo que ya es».
«Un entrenador fantástico»
Musiala elogió el liderazgo y la empatía de Kompany, especialmente por su experiencia con lesiones.
«Es un entrenador fantástico, además de una gran persona, y puedo hablar mucho con él», añadió Musiala. «Él también sufrió lesiones, por lo que comprende cómo se siente uno en esa situación. Es muy agradable poder hablar con él con tanta franqueza; esa comprensión ayuda mucho».
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El objetivo: los títulos y las ambiciones internacionales
Musiala se centra en cerrar la temporada local con éxito, pues el Bayern busca ganar la final de la DFB-Pokal en Berlín. Además, el internacional alemán ya piensa en el Mundial 2026 y cree que la selección de Julian Nagelsmann puede lograr algo grande.