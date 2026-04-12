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Jack Wilshere lleva al Luton Town a ganar el Trofeo Vertu en su primera temporada como entrenador
Un éxito tangible para Wilshere
Wilshere conquistó su primer título como entrenador al llevar a su equipo a una emocionante victoria 3-1 sobre el Stockport en la final del domingo. Tras el gol inicial de Adama Sidibeh, el Luton reaccionó rápido: Emiliano Lawrence empató y Nahki Wells sentenció con un doblete. Este triunfo convierte a Wilshere en uno de los técnicos más jóvenes en ganar un trofeo en Inglaterra. El Stockport, por su parte, ha jugado tres finales sin ganar ninguna.
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Un emotivo homenaje y una lección magistral de táctica
El partido vivió un momento emotivo en el minuto 13, cuando el estadio recordó a Noah Campbell, un aficionado de 13 años fallecido hace nueve días. Ese homenaje pareció impulsar al Luton. Wilshere, conocido por su destreza técnica, ha dado al equipo valentía en la posesión y una intensa presión alta. La lesión de Joseph Olowu al inicio del segundo tiempo, que obligó al máximo goleador, Kyle Wootton, a retroceder a defensa, permitió a los Hatters dominar el ritmo y mostrar la eficacia necesaria para manejar una eliminatoria de alto riesgo bajo intensa presión.
El paso del campo al banquillo
Muchos seguidores siguieron con interés la transición de Wilshere del campo al banquillo tras las lesiones que acabaron con su prometedora carrera. Tras brillar en las categorías inferiores del Arsenal, su salto al primer equipo se vio como un riesgo calculado. Antes, había adquirido experiencia como entrenador interino en el Norwich al final de la temporada pasada. Su primera campaña en el Luton ha sido exigente, pero ganar el Trofeo EFL, el primero del club desde 2009, refuerza su credibilidad de cara al tramo final de la temporada.
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¿Qué pasará ahora con el club y el entrenador?
Aunque el trofeo es un impulso, la regularidad en la League One es la prioridad para el Luton. El equipo está décimo con 61 puntos en 41 partidos. Los Hatters están a seis puntos de los play-off y Wilshere buscará otra victoria contra el Northampton Town el miércoles.