Jack Grealish se perfila como el «fichaje perfecto» para el Wrexham este verano si Ryan Reynolds y Rob Mac logran cumplir su sueño de jugar en la Premier League

Barry sugiere que la atención mediática única que rodea al Racecourse Ground lo convierte en una opción atractiva para los jugadores a los que les gusta ser el centro de todas las miradas. Considera a Grealish como la joya de la corona de cualquier futura campaña de fichajes.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Barry dijo: «La conexión con Hollywood aporta ese atractivo extra al club; los jugadores tendrán un interés adicional en ir a jugar allí. Sin duda, creo que sería una historia increíble si consiguieran el ascenso y eso cambiaría el perfil de los jugadores que están buscando, pero quizá sea demasiado pronto para ellos. Jack Grealish es, sin duda, el fichaje de Hollywood para el Wrexham. Si logran llevarlo a cabo, sería el fichaje perfecto para ellos».