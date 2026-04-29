Jack Grealish, la «emocionada» estrella del Everton, ofrece información actualizada sobre su recuperación tras la operación

Aunque su recuperación física avanza bien, Grealish admite que lo más duro es la cabeza. El mediapunta, autor de dos goles y seis asistencias en 22 partidos esta temporada, sufre en la grada, lejos del centro del campo y de los duelos clave del Merseyside.

«Como futbolista, siempre es difícil estar lesionado», afirmó. «Vine al derbi de Merseyside y me emocioné un poco, porque es algo que echo muchísimo de menos». El apoyo recibido en Finch Farm ha reforzado su vínculo con el club.