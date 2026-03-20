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¿¡Jack Grealish al Wrexham?! El extremo ha declarado que fichar por la Championship sería «una gran historia» tras su salida del Manchester City, ya que «probablemente no» vaya a quedarse en la Premier League
El final del camino en el Manchester City
La exitosa etapa de Grealish en el Etihad Stadium parece estar llegando a su fin natural. A pesar de haber sido uno de los jugadores clave en la histórica temporada del City, en la que el equipo logró el triplete, el jugador de 30 años se considera cada vez más un activo heredado en una plantilla que Pep Guardiola quiere renovar con talentos ofensivos más jóvenes y explosivos. El internacional inglés fue cedido al Everton el verano pasado con el objetivo de ganar minutos de juego, pero su temporada terminó tras tener que someterse a una operación por una fractura por estrés en el pie en febrero. Esa situación, obviamente, dificultará que el City lo venda en verano, pero Waddle cree que podría fichar por un equipo de segunda división si quiere continuar su carrera en Inglaterra.
- AFP
Una llamada a la realidad para mantenerse en la Premier League
El mercado para Grealish en la máxima categoría del fútbol inglés se está reduciendo, debido principalmente a la combinación de su edad y sus expectativas salariales. Aunque su seguridad técnica sigue siendo de élite, pocos clubes de la Premier League, aparte de los seis grandes, pueden permitirse el paquete total que se requiere para ficharlo, y los que están en lo más alto están buscando otras opciones.
En declaraciones a BetVictor, Waddle valoró la precaria situación del extremo: «Ahora tiene 30 años, así que Jack Grealish buscará un nuevo contrato en otro sitio, estoy seguro, porque el Man City está pasando página. Sus días en el Man City, seamos sinceros, han terminado. Solo esperan que alguien se lo lleve. Para deshacerse de él, probablemente tendrán que dejarlo marchar gratis, o tendrán que venderlo por un precio muy bajo para sacarlo de la nómina.
«Cobra mucho dinero. ¿Es realmente tan buen jugador como para exigir ese sueldo o una cláusula de traspaso a otro club de la Premier League? Probablemente no. Es una situación curiosa para Jack Grealish. Probablemente esté pensando: “Me queda otro año en el City, creo”. Ellos buscarán sacar provecho este verano. Puede que acepten una oferta solo para ingresar algo de dinero, pero lo importante es quitarse de encima ese sueldo, que será un sueldo elevado si se trata del Manchester City».
El sueño de Wrexham y el encanto de Hollywood
Un fichaje por el Wrexham supondría una transferencia audaz, sobre todo porque el factor «Hollywood» lo convierte en una posibilidad llena de potencial narrativo. Bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob Mac, los Red Dragons tienen el perfil internacional necesario para estar a la altura de la imagen de marca de Grealish fuera del campo, siempre y cuando el club sea capaz de sortear las complejidades del juego limpio financiero.
«¿Y si un equipo como el Wrexham asciende? Es el tipo de nombre que el Wrexham tendría en cuenta, ¿no?», sugirió Waddle. «Pero no estoy seguro de si podrían permitírselo. El Wrexham se vería muy afectado por la entrada en vigor del Fair Play Financiero, el tamaño de su aforo y lo que gana. Pero, sí, sería una buena historia. Jack tiene que darse cuenta de que su etapa en el Man City básicamente ha terminado, y tiene que encontrar un club en el que pueda disfrutar del fútbol durante los próximos dos o tres años».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Wrexham lucha actualmente por el ascenso a la Premier League, con el objetivo de lograr su cuarto ascenso consecutivo en la pirámide del fútbol. Ocupa la séptima posición en la clasificación de la Championship, con 60 puntos en 38 partidos, a ocho puntos de los tres primeros. Su próximo partido será contra el Sheffield United. Por su parte, Grealish seguirá recuperándose de su lesión, y se espera que vuelva en junio.
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