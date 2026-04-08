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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Iván Toney critica al árbitro por un comentario fuera de micrófono durante el drama del VAR del Al-Ahli, mientras el delantero inglés iguala un récord histórico con un gol decisivo en la Liga Profesional Saudí

I. Toney
Al Ahli
Al-Fayha
Al-Fayha vs Al Ahli
1ª División

El delantero del Al-Ahli, Ivan Toney, provocó una fuerte polémica tras el 1-1 contra el Al-Fayha al revelar un enfrentamiento con el equipo arbitral. El ariete acusó al cuarto árbitro de desestimar las reclamaciones de penalti de su equipo con un comentario provocador que ha indignado al club.

  • Toney arremete contra el cuarto árbitro

    Toney criticó al cuarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan. Durante la revisión de una jugada polémica en el descuento, en la que el Al-Ahli pedía penalti por mano, el árbitro le habría dicho: «Céntrate en la Liga de Campeones de Asia».

    Tras el partido, Toney declaró a Thmanyah: «No sé si el árbitro apagó el micrófono antes de decirme: "Céntrate en la Liga de Campeones de Asia". Por eso deben publicarse las grabaciones de audio, para que los aficionados conozcan la verdad».

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  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El drama del VAR y los penaltis no pitados

    El partido entre Al-Fayha y Al-Ahli tuvo varias intervenciones polémicas del VAR. Las repeticiones mostraron una posible mano de Al-Fayha en la primera parte, pero el juego siguió tras la revisión. En el descuento de la segunda parte se reclamó otra mano en el área. A pesar de las protestas de Al-Ahli, el árbitro mantuvo su decisión.

    Toney mostró su frustración en redes con vídeos de los lances y el sarcasmo: «No hay penalti, según ellos». La derrota cuesta a Al-Ahli dos puntos clave: se queda con 66, cuatro menos que el líder, Al-Nassr, que aún tiene un partido menos.


  • Toney critica la falta de coherencia del VAR

    La furia de Toney en las redes no se quedó ahí. El delantero del Al-Ahli publicó dos historias en Instagram criticando con fuerza el arbitraje y la sala del VAR.

    En la primera historia cuestionó la integridad de las decisiones: «Dos jugadas se revisaron y una no. Es una locura que se ignoren detalles cruciales o se haga la vista gorda. Sin decir demasiado, ¡está claro qué influye aquí!».

    Luego criticó al árbitro: «No entiendo que nos pida centrarte en otra cosa mientras revisan el VAR y, para colmo, admite que el primer penalti fue en el 90+ como si eso arreglara algo. Supongo que soy el malo por decir verdades y señalar decisiones cuestionables o un arbitraje de mierda».

    Finalmente, en una segunda historia con un emoji de payaso, retó: «¡Si hace falta, traigo a alguien de mi barrio que no sepa nada de fútbol y lo hará MUCHO mejor que estos [payasos]!»

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un hito histórico con un toque inglés

    A pesar de la polémica arbitral, Toney hizo historia. La Liga Profesional Saudí confirmó que el delantero inglés igualó el récord de goles en una temporada con el Al-Ahli, marca que pertenecía a la leyenda del club, Omar Al-Somah.

    Con 27 tantos, Toney lidera la clasificación de goleadores, cuatro por encima de Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr. Desde su llegada en 2024, el ex del Brentford ya suma 50 goles en liga con el Al-Ahli y se confirma como el talismán del equipo a pesar del tropiezo en Al-Majma'ah.


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