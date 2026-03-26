Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle y de la selección italiana, comentó así a Sky Sport el partido ganado por los Azzurri en la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte: «Hemos visto a algunos gigantes esta semana, si pensamos en lo que ha hecho Italia en los últimos años... No digo que tengas miedo, pero, por desgracia, puede pasar. ¿Quién entre Bosnia y Gales en la final? Solo importaba Italia. Aún no hemos pensado en ese partido, ahora disfrutemos de esta victoria y a partir de mañana pensaremos en ello. Nunca habíamos llegado tan lejos en los últimos años, esa es la verdad».
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Italia, Tonali: «Hemos visto a los monstruos... No tienes miedo, pero puede pasar. Es el gol más importante de mi carrera, junto con el del Lazio-Milan»
LA PRIMERA PARTE
Tonali también habla de la primera parte, que no se disputó al nivel habitual: «Estábamos tensos, un poco asustados por momentos, pero en la segunda parte nos liberamos de todo eso. Teníamos que ganar a toda costa, sin importar cómo. Tenemos un objetivo y debemos alcanzarlo como sea».
LA RELACIÓN CON GATTUSO
«Tenemos una buena relación, pero él la tiene con todos. Todos estamos unidos por un hilo gracias al entrenador; esta es una de las cosas más bonitas que hemos creado en los últimos meses. El gol nos ha quitado un poco de tensión. Tenía que llegar; en nuestra opinión, ha llegado tarde, pero ahí nos hemos liberado. Estamos contentos porque realmente hemos concedido muy poco a los norirlandeses en sus puntos fuertes, es decir, las jugadas a balón parado. Quizás cometimos algunas faltas tontas en la primera parte, pero nos mantuvimos concentrados y lo hicimos bien».
EL GOL
El gol marcado se considera el más importante de la carrera de Tonali: «Es el gol más importante de mi carrera hasta ahora, junto con el que marqué contra la Lazio cuando estaba en el Milan. Se lo dedico a todos porque todos se merecen ir al Mundial. Pero cuidado: aún no hemos hecho nada, todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora hay que olvidar este partido; añado «por desgracia» porque esta noche ha sido bonita, pero tenemos que recuperarnos y dar el 150 % en el próximo para ir al Mundial. Tendremos que salir del campo sin poder más, la gente se merece disfrutar de un Mundial, tenemos esa responsabilidad».