Italia tiene dos caras, pero seguimos adelante y eso es lo único que importa. Solo estamos a mitad de camino

Cautela a la hora de valorar a los jugadores individualmente. Aquí van. Donnarumma «sin nota», como se solía decir antes del fútbol fantástico: nunca se vio realmente en apuros y solo falló una vez con el juego de pies. Mancini, con mucho ímpetu y poca lucidez, un empuje exagerado incluso cuando era innecesario. Bastoni irreconocible en la primera parte: descuidado y conflictivo, además de desorientado como central. Luego fue amonestado en la segunda parte y, por tanto, sustituido acertadamente por Gatti, bienvenido de nuevo a la Azzurra. Calafiori estuvo mejor que sus compañeros de línea, aunque no muy refinado en la asociación por la izquierda con Dimarco.