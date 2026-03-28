Italia Sub-19, victoria por 3-0 ante Eslovaquia y dos de dos de cara al Campeonato de Europa: Liberali y Mosconi, protagonistas

Los primeros quince minutos transcurrieron sin grandes ocasiones, pero en el minuto 18 Idrissou estrelló un cabezazo en el poste tras un centro de Natali. La ventaja de los azules llegó en el minuto 37 y desbloqueó el partido: el delantero, lanzado en profundidad, controló el balón y asistió a Mosconi, quien supo rematar a puerta tras controlar el balón en el área. El mismo Idrissou, cinco minutos después, provoca la expulsión de Lajciak por doble amarilla, y el árbitro expulsa también al seleccionador de Eslovaquia, Ancic. En el tiempo añadido de la primera parte llega el 2-0 de Liberali, que en verano pasó del Milan al Catanzaro, quien remata con la izquierda un balón procedente de la izquierda hacia el borde del área.

En la segunda parte se restablece la igualdad numérica con la expulsión de Sala, ya amonestado y sancionado por segunda vez por una falta sobre Blasko, pero el partido no cambia de rumbo y, en el minuto 72, llega el 3-0 de Coletta, que había entrado sustituyendo precisamente a Liberali, controla el pase de Mosconi desde la izquierda y remata a la red desde el centro del área.