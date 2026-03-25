Italia Sub-17, una remontada increíble en la fase de clasificación para el Europeo: 3-2 ante Portugal, actual campeón de Europa

La cuenta atrás ha terminado y la selección italiana sub-17 ha logrado una auténtica hazaña en su debut en el Grupo A2 de la Liga A de la segunda ronda de clasificación para la fase final del Campeonato de Europa (que se disputará en Estonia entre el 25 de mayo y el 7 de junio).
Los Azzurrini, dirigidos y seleccionados por el seleccionador Daniele Franceschini, protagonizaron una remontada histórica en su primer partido contra Portugal, actual campeón de Europa, al derrotar a la selección lusa por 3-2 gracias a una segunda parte de altísimo nivel.