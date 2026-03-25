Italia Sub-17, una remontada increíble en la fase de clasificación para el Europeo: 3-2 ante Portugal, actual campeón de Europa

El comienzo de los Azzurrini no fue precisamente el mejor, dada la doble ventaja de los campeones de Europa, gracias a los goles de Gustavo Guerra en el minuto 11 y de Afonso Ferreirinha pocos minutos después, en el 15.

Un comienzo de partido especialmente impactante que complicó las ambiciones de la selección italiana sub-17, llamada a realizar una auténtica hazaña para darle la vuelta al partido.

Tras una primera parte discreta, los Azzurrini recuperaron el ímpetu competitivo en la reanudación del partido, que comenzó inmediatamente con el gol de Perillo en el minuto 46, que acortó distancias.

Pasaron 5 minutos y Portugal se desorganizó, lo que permitió a Okon marcar el empate en el minuto 51. El ritmo del partido siguió aumentando, con ambas selecciones protagonizando diversas jugadas y incursiones, pero al final fue Italia la que encontró el empuje necesario para completar una increíble remontada con el gol de Landi en el minuto 75, que sentenció el 3-2 final a favor de los Azzurrini.