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Bastoni Tonali Grafica

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Italia se encamina hacia la repesca del Mundial: ningún lesionado se ha recuperado. Las declaraciones de Palestra, Calafiori y los lanzadores de penaltis

Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup

Rueda de prensa después de comer, antes del segundo entrenamiento de la tarde a las órdenes del seleccionador Gattuso.

Faltan dos días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará en el campo del vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.


A las 17:00 horas comienza el entrenamiento a puerta cerrada en el campo de Coverciano bajo las órdenes del seleccionador Gennaro Gattuso.


REVIVE LA JORNADA AZUL DEL LUNES

  • NO HAY NOVEDADES DESDE LA ENFERMERÍA

    Al término del entrenamiento de hoy, no llegan buenas noticias desde la enfermería de Coverciano para Gennaro Gattuso. Ninguno de los jugadores que llegaron a la concentración con problemas físicos se ha recuperado y todos han seguido con un programa de recuperación personalizado.

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  • ITALIA: ¿QUIÉNES SON LOS LANZADORES DE PENALTIS?

    Si se pitara un penalti durante el partido o si se llegara a la tanda de penaltis, ¿quién lanzaría para Italia? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS LANZADORES DE PENALTIS

  • HABLA EL GIMNASIO

    «El equipo está tranquilo y concentrado; el factor psicológico influye. Para mí es un sueño, no me esperaba la convocatoria». LEE AQUÍ LAS DECLARACIONES DE PALESTRA

  • HABLA CALAFIORI

    El defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, declaró en rueda de prensa: «Estoy bien; en los últimos meses he hablado más con Gattuso que con mi madre. En un momento tan delicado, la clave es vivir el presente, disfrutando del momento y manteniéndonos unidos como equipo. ¿Irlanda del Norte? Sinceramente, prefiero centrarme en nosotros, sin pensar demasiado en el rival, porque depende más de nosotros que de los demás. Sabemos la importancia de este partido, pero debemos mantener la mayor serenidad posible. Esperamos dominar el juego».


  • LOS ÁRBITROS

    Para el partido entre Italia e Irlanda del Norte, la UEFA ha designado al árbitro neerlandés Danny Makkelie, asistido por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, con el español Jesús Gil Manzano como cuarto árbitro, y Pol van Boekel y Jeroen Manschot a cargo del VAR.

  • DI NATALE: «PIO ESPOSITO ME RECUERDA A VAN BASTEN»

    El exdelantero de la selección nacional, Antonio Di Natale, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «¿Se parece Pio Esposito a Luca Toni? En mi opinión, es diferente. Por sus movimientos, y lo digo con mucho respeto, me recuerda un pocoa Van Basten».


  • LOS CONVOCADOS

    En la concentración de Coverciano se encuentran los 28 futbolistas convocados por el seleccionador Gattuso.


    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles).


    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles).


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • LA ALINEACIÓN PROBABLE

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


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