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Italia se encamina hacia la repesca del Mundial: el programa de hoy y las últimas noticias sobre la probable alineación contra Irlanda del Norte

Rueda de prensa después de comer, antes del segundo entrenamiento de la tarde a las órdenes del seleccionador Gattuso.

Faltan dos días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará en el campo del vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.


Hoy a las 13:30, dos jugadores de la selección nacional darán una rueda de prensa, y luego entrenarán a puerta cerrada en Coverciano a partir de las 17:00 con el resto de sus compañeros de equipo bajo las órdenes del seleccionador Gennaro Gattuso.


REVIVE LA JORNADA AZUL DEL LUNES

  • DI NATALE: «PIO ESPOSITO ME RECUERDA A VAN BASTEN»

    El exdelantero de la selección nacional, Antonio Di Natale, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «¿Se parece Pio Esposito a Luca Toni? En mi opinión, es diferente. Por sus movimientos, y lo digo con mucho respeto, me recuerda un pocoa Van Basten».


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  • LOS CONVOCADOS

    En la concentración de Coverciano se encuentran los 28 futbolistas convocados por el seleccionador Gattuso.


    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles).


    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles).


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • LA ALINEACIÓN PROBABLE

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


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