Italia se encamina hacia la repesca del Mundial: el programa de hoy y las últimas noticias sobre la probable alineación contra Irlanda del Norte

Faltan dos días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará en el campo del vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.





Hoy a las 13:30, dos jugadores de la selección nacional darán una rueda de prensa, y luego entrenarán a puerta cerrada en Coverciano a partir de las 17:00 con el resto de sus compañeros de equipo bajo las órdenes del seleccionador Gennaro Gattuso.





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