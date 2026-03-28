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Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Italia, Scamacca se une al grupo: entrenamiento ante la mirada de Gravina y Buffon

Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
G. Scamacca

Llegan buenas noticias desde Coverciano.

La selección italiana, dirigida por el seleccionador Gennaro Gattuso, se está preparando para uno de los —si no el— partidos más importantes de la historia reciente de la Azzurri: la final de la repesca contra Bosnia-Herzegovina para conseguir el pase y clasificarse (doce años después de la última vez) para la próxima edición del Mundial, que se celebrará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Todo el equipo azul se está entrenando en Coverciano y acaban de llegar buenas noticias de cara al decisivo partido contra la selección bosnia.

  • JUGAR EN EQUIPO

    De hecho, todos los Azzurri están entrenando con normalidad en grupo, incluido el jugador del Atalanta Gianluca Scamacca, que tenía muchas ganas de estar presente en esta concentración y volver a estar disponible para esta doble cita, tras la lesión sufrida en los últimos días.

    Recordemos que Scamacca sufrió una lesión musculofascial en el aductor derecho que parecía impedirle estar a disposición de Gattuso, pero las últimas señales han sido positivas y ahora el delantero centro del Atalanta aspira a ser protagonista en la final de los playoffs.

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  • BAJO LA MIRADA DE GRAVINA

    En las instalaciones de Coverciano, durante el entrenamiento de la selección nacional dirigida por el seleccionador Gattuso, se encontraban presentes al borde del campo tanto un compañero de equipo como Guglielmo Vicario (el portero del Tottenham se ha quedado en la concentración, aunque no haya sido convocado debido a los recientes problemas físicos tras la operación de hernia, y viajará junto al equipo a Zenica), el jefe de la delegación de la selección nacional, Gianluigi Buffon, y el presidente de la Federación, Gabriele Gravina.

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