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Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Italia, rumbo a los playoffs: Locatelli, Retegui, Kean y... ¿Quién será el lanzador de penaltis?

Italy
Italy vs Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Las posibles opciones de Gattuso en caso de que se pite un penalti.

Aumenta la expectación.

Uno de los partidos más importantes de la historia reciente de laselección italiana de fútbol: la semifinal de la repesca contra Irlanda del Norte, para acceder a la final (en cuyo caso, contra el ganador del duelo entre Gales y Bosnia) y volver por fin al Mundial.

La selección del seleccionador Gennaro Gattuso se está preparando para el partido del jueves 26 de marzo, en el New Balance Arena de Bérgamo. En medio de esta sensación de ansiedad que va en aumento entre los aficionados azzurri, intentemos averiguar —en caso de que se pitara un penalti— quién podría lanzarlo desde los once metros.

  • LOS CONVOCADOS

    Empecemos por los convocados.

    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles);

    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles);

    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • ¿QUIÉN PUEDE MARCAR UN PENALTI?

    Al echar un vistazo a la convocatoria de la selección italiana de Gennaro Gattuso, la atención se centra principalmente en la línea de ataque: Kean y Retegui son los dos principales candidatos para lanzar un penalti, en caso de que se pite uno en el partido contra Irlanda del Norte.

    Los dos delanteros ya han demostrado estar acostumbrados a los once metros y cualquiera de los dos que esté en el campo podrá lanzar un posible penalti. En segundo lugar, tenemos al capitán de la Juventus, Manuel Locatelli: más allá de que venga de fallar contra el Sassuolo en la liga, tiene la soltura y la experiencia necesarias para lanzar un penalti.

    Por último, pero no por ello menos importante, también podrían estar Politano y Raspadori.

  • ¿QUIÉN DERROTÓ A LOS ÚLTIMOS?

    Si echamos un vistazo a quiénes han marcado los anteriores, los últimos penaltis de Italia los lanzaron Retegui y Raspadori: el delantero centro del Al-Qadsiah ha marcado tres de los cuatro penaltis lanzados (el único fallo fue contra Estonia), mientras que el delantero, que llegó al Atalanta procedente del Atlético de Madrid en enero, anotó su lanzamiento desde los once metros el año pasado en la Liga de Naciones contra Alemania.

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