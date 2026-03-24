Italia, rumbo a los playoffs: Locatelli, Retegui, Kean y... ¿Quién será el lanzador de penaltis?

Aumenta la expectación.
Uno de los partidos más importantes de la historia reciente de laselección italiana de fútbol: la semifinal de la repesca contra Irlanda del Norte, para acceder a la final (en cuyo caso, contra el ganador del duelo entre Gales y Bosnia) y volver por fin al Mundial.
La selección del seleccionador Gennaro Gattuso se está preparando para el partido del jueves 26 de marzo, en el New Balance Arena de Bérgamo. En medio de esta sensación de ansiedad que va en aumento entre los aficionados azzurri, intentemos averiguar —en caso de que se pitara un penalti— quién podría lanzarlo desde los once metros.