Italia, Palestra: «No me esperaba la llamada de Gattuso. El equipo está mentalmente libre, estamos muy concentrados»

Marco Palestra, extremo del Cagliari pero propiedad del Atalanta, ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta y, en una entrevista concedida a Vivo Azzurro TV, ha hablado de la emoción de su primera visita a Coverciano y del ambiente que se respira de cara al partido de la repesca de clasificación para el Mundial, en el que Italia se enfrentará a Irlanda del Norte el jueves por la noche en Bérgamo.



