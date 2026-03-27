Italia, Nesta: «¡Bien hecho, Bastoni! Le han dado la lata por la simulación, pero yo también he simulado un montón de veces. Nunca le daré lecciones de moral»

«Yo también me preocupé en la primera parte. Si no damos lo mejor de nosotros mismos, no hay partido contra ninguna de las selecciones que participan en la repesca. El problema, sin embargo, es la presión que supone vestir la camiseta de Italia, que es mayor que, por ejemplo, la de Bosnia o Irlanda del Norte. La gestión de la primera parte fue consecuencia de la tensión que sentían los Azzurri. Hay que ser conscientes de que aún es difícil, es más, que en Bosnia será aún más difícil. Nos espera un ambiente muy caldeado, con un rival que tiene más calidad que Irlanda. Zambrotta y yo somos francotiradores. Estábamos en Wembley cuando ganamos la Eurocopa y también estuvimos ayer por la noche en Bérgamo. ¿El martes? Yo no puedo ir, pero llamad a Zambrotta».