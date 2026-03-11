Verratti jugó su último partido oficial el 15 de enero con el Al Duhail y, desde entonces, ha permanecido fuera de juego por lesión. Un problema en la rodilla que parecía ya superado pero que, según Repubblica, se ha agravado en las últimas horas y obligará al centrocampista a abandonar. El jugador nacido en 1992 no podrá formar parte de la convocatoria de Gattuso, que, además de en defensa, tendrá que hacer de la necesidad virtud también en el centro del campo. En lugar del exjugador del PSG, está ascendiendo en la jerarquía Niccolò Pisilli, centrocampista de la Roma capaz de desempeñar también el papel de mediocampista ofensivo, con Barella bloqueado junto a Tonali en los dos ejes del centro del campo.