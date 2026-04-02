Italia ha sido advertida de que el presidente de la UEFA podría retirarle la organización de la Eurocopa 2032 tras el último fracaso en el Mundial

Tras el devastador fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, el presidente de la UEFA ha avivado aún más el pánico al poner en duda la capacidad del país para albergar la Eurocopa 2032. Aunque actualmente está previsto que el torneo se celebre en Italia y Turquía, Ceferin señaló el mal estado de los campos italianos como un posible motivo de ruptura del acuerdo.

Al hablar sobre el tema en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Ceferin declaró: «La Eurocopa 2032 está en el programa y se celebrará según lo previsto. Espero que la infraestructura esté lista. De lo contrario, el torneo no se disputará en Italia». Además, destacó que los políticos italianos deben mirarse en el espejo en lo que respecta al estado del fútbol nacional, y añadió: «Quizás sean los políticos italianos quienes deberían preguntarse por qué Italia tiene una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa». Esta urgencia fue compartida por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, en medio de los planes del Inter y el AC Milan para comprar San Siro y construir un nuevo estadio adyacente: «[El nuevo estadio] debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerará a Milán para la Eurocopa de 2032 si San Siro sigue en pie».