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Italia ha sido advertida de que el presidente de la UEFA podría retirarle la organización de la Eurocopa 2032 tras el último fracaso en el Mundial
La UEFA lanza un ultimátum severo sobre los estadios
Tras el devastador fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, el presidente de la UEFA ha avivado aún más el pánico al poner en duda la capacidad del país para albergar la Eurocopa 2032. Aunque actualmente está previsto que el torneo se celebre en Italia y Turquía, Ceferin señaló el mal estado de los campos italianos como un posible motivo de ruptura del acuerdo.
Al hablar sobre el tema en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Ceferin declaró: «La Eurocopa 2032 está en el programa y se celebrará según lo previsto. Espero que la infraestructura esté lista. De lo contrario, el torneo no se disputará en Italia». Además, destacó que los políticos italianos deben mirarse en el espejo en lo que respecta al estado del fútbol nacional, y añadió: «Quizás sean los políticos italianos quienes deberían preguntarse por qué Italia tiene una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa». Esta urgencia fue compartida por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, en medio de los planes del Inter y el AC Milan para comprar San Siro y construir un nuevo estadio adyacente: «[El nuevo estadio] debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerará a Milán para la Eurocopa de 2032 si San Siro sigue en pie».
- AFP
Ceferin sale en defensa del presidente de la FIGC, Gravina
A pesar de la creciente presión política sobre el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, Ceferin ha salido en defensa de su homólogo. Muchos en Italia, incluido el ministro de Deportes, Andrea Abodi, han pedido una renovación total de la dirección de la federación tras la derrota en la repesca ante Bosnia y Herzegovina. Ceferin, sin embargo, cree que la culpa no es de ellos.
«No es en absoluto culpa de Gabriele y no me atrevería a atacar ni a los jugadores ni al entrenador», añadió Ceferin. «Cuando era presidente de la Federación Eslovena de Fútbol, siempre le decía al entrenador: “Si ganas, tú y los jugadores seréis los héroes. Si perdéis, la culpa recaerá sobre nosotros”». Describió a Gravina como un «caballero que ama el fútbol» y sugirió que encontrar un sustituto de su calibre supondría un reto importante para el fútbol italiano.
Indignación nacional y presión política
El fracaso a la hora de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo ha desencadenado una guerra interna en el panorama deportivo italiano. Abodi se ha mostrado muy crítico al exigir una renovación de la dirección de la FIGC, alegando que es «objetivamente injusto negar la propia responsabilidad» por la catástrofe. Las repercusiones han llegado a las más altas esferas del Gobierno, con la presentación de peticiones formales para forzar dimisiones.
Ceferin se refirió a este ambiente hostil y señaló: «Me enfada y me entristece que haya gente que esté esperando en secreto a que algo salga mal para luego salir al paso y empezar a criticar. No están apoyando a Italia, se están apoyando a sí mismos.
«Gabriele es mi vicepresidente primero y es muy importante para mí. Pero la mayor pérdida sería para la FIGC. No será fácil encontrar a un caballero que quiera tanto al fútbol y a Italia. Pero no soy tan ingenuo como para creer que las personas egocéntricas, que solo esperan a que algo salga mal, vayan a pensar en ello. No les importa».
- AFP
La reconstrucción tras la catástrofe de Bosnia
Mientras la batalla en la sala de juntas sigue en pleno apogeo, el cuerpo técnico de la Azzurri ya se enfrenta a un vacío total. Se espera que Gennaro Gattuso abandone su cargo de seleccionador tras el fracaso en Zenica, y se ha hablado de nombres de peso como Antonio Conte y Massimiliano Allegri como posibles salvadores para liderar el proyecto de reconstrucción. Sin embargo, cualquier nuevo nombramiento solo servirá como solución temporal si no se abordan antes de la fecha límite de 2032 los problemas más profundos relacionados con los estadios y el apoyo político que ha destacado Ceferin. Por ahora, los cuatro veces campeones del mundo siguen inmersos en un proceso de introspección sin precedentes.