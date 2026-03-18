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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Italia: Gattuso ya tiene lista la convocatoria: desde Chiesa hasta Raspadori, todas las decisiones y tres dudas por resolver

Este viernes se darán a conocer las convocatorias definitivas de Gennaro Gattuso para la repesca de clasificación para el Mundial. Las decisiones ya están prácticamente tomadas.

Queda muy poco, menos de 24 horas, y toda Italia conocerá la lista de los 28 jugadores que intentarán clasificarnos para el Mundial de 2026, que se celebrará en verano en Estados Unidos, México y Canadá. 

El viernes 19 de marzo, el seleccionador Gennaro Gattuso dará a conocer la lista oficial de convocados que nos llevarán a enfrentarnos, en la tarde del jueves 26 de marzo en Bérgamo, a Irlanda del Norte en la primera ronda de la repesca y (esperemos) en caso de victoria, a la final contra el ganador del Bosnia-Gales.

Quedan pocas dudas al seleccionador, que ya tiene en mente la plantilla que se llevará consigo a este compromiso fundamental.

  • SEGURIDADES EN LA PORTERÍA

    Hay pocas dudas bajo los palos, donde los titulares serán Donnarumma, Carnesecchi y Vicario. La única duda, mínima, se refiere al cuarto portero, que, de ser convocado, debería ser Alex Meret en detrimento de Elia Caprile, quien ocupó su puesto cuando el portero del Nápoles estaba lesionado.

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  • UNA INCERTIDUMBRE EN LA DEFENSA

    Se podría decir que las dudas respecto a los defensas centrales se han disipado, por desgracia, por sí solas. De hecho, son muchos los lesionados que no podrán formar parte de una convocatoria que contará, por tanto, con los fijos Bastoni, Mancini y Calafiori. A ellos se deberían sumar Buongiorno, Gatti y Scalvini. La única duda es Coppola (que fue titular contra Noruega), que pasó del Brighton al Paris FC y podría volver a entrar en la convocatoria, pero está en competencia con la opción de llevar a un extremo ofensivo más.

  • DIMARCO Y CAMBIASO, APOSTAS SEGURAS EN LA BANDA, Y AQUÍ ESTÁ PALESTRA

    En cuanto a los laterales, o mejor dicho, a los defensas laterales del 3-5-2, Gattuso confirmará a Dimarco y Cambiaso, dos fijos indiscutibles. A ellos se unirá sin duda Palestra, la revelación de esta temporada en Cagliari, y el trío lo completará Spinazzola. Udogie y Bellanova deberían quedarse fuera.

  • DELANTEROS, ¿CUÁNTOS SE QUEDAN FUERA?

    La elección del sistema y la confirmación del 3-5-2 conlleva inevitablemente la certeza de la exclusión de muchos posibles jugadores ofensivos. Politano es, en este sentido, la única certeza, dada su versatilidad para jugar también como quinto. Orsolini y Zaccagni se disputan una plaza, con el segundo como favorito frente al primero. A pesar de la preconvocatoria, no debería haber sitio para Federico Chiesa, con muy pocos minutos en el Liverpool, ni para Domenico Berardi, en fase de recuperación con el Sassuolo. Por último, nunca se ha tenido realmente en cuenta ni a Bernardeschi ni a Zaniolo, quienes, sin embargo, se han mostrado disponibles en varias ocasiones.

  • LOS NOMBRES EN EL CENTRO DEL CAMPO

    Verratti no estará, a pesar del revuelo que se había generado en torno a su posible regreso. Lo mismo ocurre con Jorginho, que está rindiendo bien en el Flamengo, pero que no ha sido tenido en cuenta. No obstante, no faltan certezas en el centro del campo, con Barella, Tonali y Locatelli, que deberían ser nuestro mediocampo titular, y con Cristante y Frattesi como posibles alternativas. Pisilli será la carta sorpresa, incluso como posible comodín en la línea de ataque.

  • 5 NOMBRES PARA LA DELANTERA

    La gran incógnita en ataque se reduce única y exclusivamente al estado físico de Giacomo Raspadori. Si el delantero del Atalanta está en condiciones, completará la lista de los 28; de lo contrario, se reabrirá la pugna por una plaza, con un jugador excluido del grupo de delanteros. Por el contrario, los otros cuatro delanteros están confirmados, y Kean y Retegui partirán siempre con ventaja sobre Pio Esposito y Scamacca.

  • LOS 28 POSIBLES

    PORTEROS: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Nápoles).

    DEFENSAS: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Nápoles), Scalvini (Atalanta).

    LATERALES: Dimarco (Inter), Spinazzola (Nápoles), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

    DELANTEROS: Politano (Nápoles), Zaccagni (Lazio), Orsolini (Bolonia)

    CENTROCAMPISTAS: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).

    DELANTEROS: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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