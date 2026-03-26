Italia, esta noche se disputan los playoffs contra Irlanda del Norte: Bastoni, Calafiori y Tonali, casi seguros de jugar; ya se han elegido los lanzadores de penaltis

«Tenemos un equipo de calidad y con experiencia. Debemos mantener la calma y la serenidad, y ahora que tenemos que saltar al campo solo hay que darlo todo al 200 %. Tranquilidad, naturalidad y dominar el partido: debemos ser protagonistas y ganar. Estamos listos para este partido decisivo, es el momento de demostrar a todos quiénes somos», declaró Mateo Retegui en la rueda de prensa previa al partido.

Gattuso, al no haber tenido a su disposición ventanas para una concentración, se las apañó y se movió por su cuenta para poder ver a sus convocados durante la cena y consolidar al grupo en las semanas previas. «Es el partido más importante de mi carrera, tengo a un país a mis espaldas», ese fue el mensaje principal de su intervención.