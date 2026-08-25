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¡Italia está en buenas manos! Gennaro Gattuso deja un veredicto sincero sobre Roberto Mancini tras el dolor por el Mundial
Una cicatriz de por vida para Gattuso
Gennaro Gattuso ha confesado que no lograr clasificar a Italia para el Mundial de 2026 le ha dejado una cicatriz permanente en su carrera. El exseleccionador de Italia dimitió de su cargo en abril, apenas unos días después de una dolorosa derrota en el playoff ante Bosnia-Herzegovina que condenó a Italia a quedarse fuera de un tercer Mundial masculino consecutivo.
Hablando después de guiar al Lazio a una victoria por 1-0 en Bolonia en su estreno en la Serie A, el campeón del mundo de 2006 reflexionó con franqueza sobre su etapa en el cargo. "Tuve 10 meses maravillosos", dijo Gattuso. "Los chicos a los que entrené me lo dieron todo. Y es una herida que permanecerá mientras viva, porque fue una herida profunda".
- AFP
Apoyando al sucesor de Roberto Mancini
Tras la salida de Gattuso, la Federación Italiana de Fútbol volvió a colocar a Roberto Mancini como seleccionador en julio. Mancini ya había vivido una etapa de cinco años entre 2018 y 2023, en la que conquistó la Eurocopa 2020 antes de quedarse fuera del Mundial de 2022. A pesar del contexto turbulento, Gattuso mostró todo su apoyo a su sucesor e insistió en que el equipo está bien preparado para el futuro.
«Diría que es un gran entrenador con muchísima experiencia», señaló Gattuso. «Es un gran técnico; es alguien que ya ha ganado con la selección y, obviamente, le deseo lo mejor de todo corazón».
Entre bastidores del nombramiento
Mancini no fue inicialmente el principal candidato para suceder a Gattuso al frente de la selección nacional. Andrea Pirlo emergió como la opción preferida después de que fueran rechazados los intentos de alto perfil por Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Sin embargo, una posible operación por Pirlo se vino abajo debido a complicaciones relacionadas con un acuerdo de patrocinio ya existente con una casa de apuestas. Mientras tanto, el presidente de la Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, reveló que la liga apostaba firmemente por una segunda etapa de Antonio Conte, aunque la federación finalmente se decantó por Mancini.
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De cara a nuevos desafíos
Mientras Gattuso ha vuelto a centrar rápidamente sus energías en el fútbol de clubes tras firmar un contrato con la Lazio en junio, el fútbol italiano debe mirar ahora al futuro. Simonelli ha instado a toda la comunidad futbolística a unirse en torno a Mancini mientras Italia se prepara para los próximos desafíos. La atención se dirige ahora rápidamente hacia la Liga de Naciones de la UEFA, donde el equipo de Mancini se enfrentará a Bélgica el 25 de septiembre. El veterano entrenador afronta la inmensa tarea de restaurar el orgullo nacional y devolver al fútbol italiano a la cima del panorama internacional.
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