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cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

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Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias sobre su camino hacia la final en Bosnia EN DIRECTO

Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup

Día decisivo para la selección de Gattuso.

Todo o nada. Hoy es el día decisivo para Italia, que disputa la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: el partido tendrá lugar en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.


Al mismo tiempo se disputan las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si fuera necesario, a los penaltis.


Italia jugará con la camiseta blanca.

Las previsiones meteorológicas para esta noche en Zenica anuncian llovizna con una temperatura en torno a los 4 °C.


REVIVE LA VIGILIA AZUL



  • LOS CONVOCADOS

    Porteros: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Defensas: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Centrocampistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Delanteros: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    El defensa Scalvini y el delantero Scamacca, del Atalanta, se sientan en la tribuna.



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  • LAS ALINEACIONES PROBABLES

    El seleccionador italiano parece dispuesto a mantener el mismo once inicial que alineó el pasado jueves en Bérgamo, en la semifinal ganada por 2-0 contra Irlanda del Norte, con Locatelli y Retegui como titulares en lugar de Cristante y Pio Esposito. Este último vuelve a empezar desde el banquillo, al igual que otro joven talento del equipo contrario: Alajbegovic, que no ha logrado imponerse en la pugna con Memic.


    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Seleccionador: Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Sel. Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (Francia), asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, con el español José María Sánchez como cuarto árbitro, y Jérôme Brisard y Willy Delajod al VAR.


  • MAROTTA CON GRAVINA

    Ayer acudieron a Coverciano para almorzar los máximos responsables de Assocalciatori (Umberto Calcagno), la Serie B (Paolo Bedin), la Lega Pro (Matteo Marani) y la Lega Nazionale Dilettanti (Giancarlo Abete).


    El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, tiene previsto llegar hoy a Bosnia, acompañado por el director general Luigi De Siervo y por algunos presidentes de clubes como Beppe Marotta (Inter), Tommaso Giulini (Cagliari) y Saverio Sticchi Damiani (Lecce).


    También está previsto el llegada del número 1 del CONI, Luciano Buonfiglio, y el ministro de Deportes, Andrea Abodi, hará todo lo posible por estar presente.

    También se espera la presencia del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, entre otras cosas porque uno de sus vicepresidentes es Gabriele Gravina, presidente de la FIGC.

    Este último declaró antes de partir: «Vivámoslo juntos, unámonos, disfrutémoslo como un momento de despreocupación y serenidad. Sabiendo que, si lo hacemos bien, la recompensa será extraordinaria».

  • PELO

    El exentrenador del Milan y de la Juventus, Fabio Capello, escribe en La Gazzetta dello Sport: «El seleccionador de Bosnia, Barbarez, ha dicho que pondrán el autobús delante de la portería. Entonces, nosotros no tendremos más que llegar allí con algo más potente para apartarlo; iremos con la grúa. El fútbol italiano depende de este partido».

  • Tono

    El exdelantero de la selección nacional, Luca Toni, campeón del mundo en Alemania 2006, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Para ganar habrá que jugar al estilo italiano. ¡Ánimo, Azzurri, podéis hacerlo! No hay que subestimar a Bosnia, pero tenemos que ganarles».


    «Me gusta Kean, ahora lo veo más en forma que hace unas semanas y viene de hacer un buen partido contra Irlanda del Norte. Es acertado apostar por él».


    «¿Retegui? Para un delantero centro es importante tener ocasiones y tocar el balón en el área rival. Él lo ha hecho, aunque quizá podría haber protegido mejor el balón. En la selección ha demostrado que sabe marcar goles».


    «Pio Esposito, con sus características, es ideal tanto para salir desde el banquillo si nos vemos por detrás en el marcador —una eventualidad que, desde luego, no deseo—, como para ser titular. Estoy seguro de que estará en el partido porque está en forma y psicológicamente motivado tras los goles marcados con el Inter. Nos puede echar una buena mano».


    «Raspadori es muy diferente a Kean, Retegui y Esposito, y puede ser útil para crear superioridad numérica con su regate».


    «Dzeko es un jugador de calidad, un goleador que ha disputado muchos partidos importantes. Tendremos que marcarlo con atención: en encuentros así no solo cuenta el aspecto físico, sino también el mental. Tiene 40 años, pero es un líder y en Gales marcó...».


  • RÍO

    El exnúmero 10 del Milan, Gianni Rivera, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Tenemos que clasificarnos sí o sí para el Mundial. El Bosnia-Italia lo veré en casa, delante de la tele, solo y totalmente relajado. Somos Italia, con cuatro títulos mundiales como Alemania; solo Brasil lo ha hecho mejor. Sin bromas y sin juicios. Hay que ir, hay que salir y ya está. Me gustaría que, dado que también se jugará en México, estos chicos entraran en nuestro mítico Azteca, donde está la placa del partido del siglo. La pusieron por nosotros: Italia-Alemania 4-3».


    «Gattuso se lo juega todo, pero ha vivido otros momentos importantes. Es serio y sólido. En Milán dirían que es un “bel fioeu”. Es el entrenador y no tiene que gustarme a mí, tiene que dirigir al equipo y ganar. Gattuso está trabajando bien. También apuesta por los jóvenes, tiene la confianza del grupo. Le siguen. Luego hay otra cosa que se nota: la garra. Ha conseguido transmitir la pasión y las ganas a todos. Están unidos, concentrados, se nota incluso cuando cantan el himno. Son geniales, de verdad».


  • SINNER Y BEZZECCHI

    El tenista Jannik Sinner escribe en LaGazzetta dello Sport: «Estamos viviendo un momento increíble en Italia, en muchísimos deportes, desde la Fórmula 1 hasta el motociclismo. Ahora también esperamos conseguir una plaza en el Mundial de fútbol. Antes de sus carreras he hablado tanto con Bezzecchi como con Antonelli; es bonito que seamos tantos y nos apoyemos mutuamente. También esta vez seguiré a la selección nacional; contra Bosnia será muy duro, pero animaré como todos los italianos».


    LEE AQUÍ el mensaje del motociclista Marco Bezzecchi.

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