Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias en vísperas de la final en Bosnia

La selección italiana entrena esta mañana a partir de las 11:00 en Coverciano para luego volar por la tarde a Bosnia, donde Gennaro Gattuso ofrecerá una rueda de prensa a las 19:15.





El seleccionador parece dispuesto a confirmar el mismo once inicial que alineó el pasado martes en Bérgamo en la semifinal ganada por 2-0 contra Irlanda del Norte, a pesar de que Cristante y Pio Esposito están ansiosos por salir desde el banquillo para sustituir a Locatelli y Retegui.





El programa ha cambiado debido al mal tiempo en Zenica, donde para el martes por la noche se prevé lluvia débil con temperaturas en torno a los 3 °C.



