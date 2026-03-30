Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias en vísperas de la final en Bosnia

Queda un día. El lunes es la víspera para Italia, que disputará la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: la cita decisiva tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.
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Al mismo tiempo se disputarán las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si es necesario, a los penaltis.