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cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

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Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias sobre su camino hacia la final en Bosnia EN DIRECTO

Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup

Día decisivo para la selección de Gattuso.

Todo o nada. Hoy es el día decisivo para Italia, que disputa la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: el partido tendrá lugar en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.


Al mismo tiempo se disputan las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si fuera necesario, a los penaltis.


Italia jugará con la camiseta blanca.

Las previsiones meteorológicas para esta noche en Zenica anuncian llovizna con una temperatura en torno a los 4 °C.


REVIVE LA VIGILIA AZUL



  • PECADOR

    El tenista Jannik Sinner escribe en La Gazzetta dello Sport: «Estamos viviendo un momento increíble en Italia, en muchísimos deportes, desde la Fórmula 1 hasta el motociclismo. Ahora también esperamos conseguir una plaza en el Mundial de fútbol. Antes de sus partidos he hablado tanto con Bezzecchi como con Antonelli; es bonito que seamos tantos y nos apoyemos mutuamente. Esta vez también seguiré a la selección; contra Bosnia será muy duro, pero animaré como todos los italianos».


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  • LOS CONVOCADOS

    Porteros: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Defensas: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Centrocampistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Delanteros: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    El defensa Scalvini y el delantero Scamacca, del Atalanta, se sientan en la tribuna.



  • LAS ALINEACIONES PROBABLES

    El seleccionador italiano parece dispuesto a mantener el mismo once inicial que alineó el pasado jueves en Bérgamo, en la semifinal ganada por 2-0 contra Irlanda del Norte, con Locatelli y Retegui como titulares en lugar de Cristante y Pio Esposito. Este último vuelve a empezar desde el banquillo, al igual que otro joven talento del equipo contrario: Alajbegovic, que no ha logrado imponerse en la pugna con Memic.


    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Seleccionador: Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Sel. Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (Francia), asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, con el español José María Sánchez como cuarto árbitro, y Jérôme Brisard y Willy Delajod al VAR.


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