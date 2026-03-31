Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias sobre su camino hacia la final en Bosnia EN DIRECTO

Todo o nada. Hoy es el día decisivo para Italia, que disputa la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: el partido tendrá lugar en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.





Al mismo tiempo se disputan las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si fuera necesario, a los penaltis.





Italia jugará con la camiseta blanca.

Las previsiones meteorológicas para esta noche en Zenica anuncian llovizna con una temperatura en torno a los 4 °C.





REVIVE LA VIGILIA AZUL







