Se han barajado varios nombres para el puesto vacante, entre ellos el de Antonio Conte tras su reciente salida del Nápoles. Descartando grandes ambiciones como fichar a figuras como Fábregas, que llevó al Como a la Liga de Campeones, o Guardiola, que acaba de poner fin a una década de éxitos en el Manchester City, Baldini afirmó: «Si tuviera que elegir, me decantaría por entrenadores con un currículum sólido.

No tiene sentido mencionar nombres inalcanzables como Guardiola o Fábregas; en Italia hay muchos entrenadores competentes, y los que suenan pueden dar al equipo una identidad sólida. Espero que quien llegue me vea como un recurso útil, no como un obstáculo».