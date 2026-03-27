Fabio Capello concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport para comentar el partido que Italia ganó contra Irlanda del Norte y que permitió al equipo de Gattuso clasificarse parala final de la repesca del Mundial. Estas son las declaraciones del exentrenador —entre otros— del Milan y la Juventus.
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Italia, Capello: «Parecía un loco en el sofá, somos lentos. Retegui me hizo soltar un grito y Donnarumma me dio un susto. ¿Pio Esposito? Un auténtico jugador»
«Los chicos lo han hecho bien. Grité como un loco desde el sofá. Para mí, la selección nacional es mucho más que un equipo. ¿Qué me ha impresionado? Nuestra falta de velocidad. Estábamos lentos tanto mental como físicamente. Poca intensidad. Irlanda del Norte es una selección modesta, pero nos plantó cara con fuerza y atención; durante mucho tiempo no nos permitió tener claridad en los últimos 30 metros y, por eso, nos costó crear peligro. Los únicos que nos daban ritmo eran Calafiori y Tonali, ambos jugadores de la Premier, uno del Arsenal y el otro del Newcastle. Los demás iban al ritmo de nuestra Serie A. Pero repito, no es solo una cuestión de piernas, sino de cabeza y de costumbre».
«¿Tonali? Ha marcado un golazo, como un auténtico centrocampista. Un disparo seco y potente. Lo admito, me ha hecho levantarme del sofá. ¿La ocasión de Retegui con el 0-0? Mejor no hablar de eso; cuando nuestro delantero se estiró para alcanzar el balón, solté un grito... Pero estas cosas pasan, miramos hacia adelante. ¿Pio Esposito? Un auténtico jugador. Sabe defender el balón, hacer de apoyo, saltar de cabeza. Kean y Retegui son dos tipos de delanteros similares, mientras que Pio puede complementar tanto a uno como al otro. Y, de hecho, nos fue mejor con él en el campo. Aunque el segundo gol lo marcó Kean con un golazo: control y disparo en diagonal perfectos. Sobre la próxima pareja de ataque que hay que alinear, dejo que decida Rino, ni hablar. Me limito a observar que Esposito es un complemento ideal tanto para Retegui como para Kean».
«He visto a nuestro seleccionador tenso, como es normal, pero también muy motivado en el banquillo. Es que, más allá de defectos y pequeñas imperfecciones, se ha visto a una selección que se ha entregado en cuerpo y alma y ha luchado. Como italiano, sé bien que hemos tenido equipos más fuertes en el pasado, obviamente, pero lo que no puedo tolerar es la falta de orgullo, de espíritu competitivo, más allá de las cualidades técnicas. Esa fue la razón por la que me enfadé en la última Eurocopa. Ese partido contra Suiza en octavos de final... Tan flojo que me dio vergüenza».
«En cuanto a la defensa, lo cierto es que, en este momento histórico, no contamos con grandes marcadores. Nuestros defensas se desenvuelven bien con el balón, pero me quedan algunas dudas sobre el resto. Donnarumma es uno de los mejores del mundo, si no el mejor portero del mundo. Pero cuando le pasó el balón a los rivales en la segunda parte, me dio un susto. Imagínense a un Kane o a un Haaland en lugar del delantero de Irlanda del Norte en esa situación. Bosnia tiene buena técnica y sin duda es superior a Irlanda del Norte. Pero tengo que ser sincero: por espíritu y ritmo, Gales habría sido un rival más complicado, sobre todo en su campo. Es una pena que la final sea fuera de casa. Aunque tengo que sacar tarjeta amarilla a quien grita «jodido» cuando el portero rival saca de puerta. Es una mala costumbre».