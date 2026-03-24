Italia, Calafiori: «En los últimos meses he hablado más con Gattuso que con mi madre. ¿Diferencias entre la Serie A y la Premier League? La intensidad; en Inglaterra, el entrenamiento es como un partido»

Riccardo Calafiori presentó en rueda de prensa, durante la segunda jornada de concentración en Coverciano, el partido que disputará la selección italiana, dirigida por el seleccionador Gennaro Gattuso, contra Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca válida para la clasificación para la próxima edición del Mundial de 2026, que se celebrará entre Canadá, Estados Unidos y México.

A continuación, todas sus declaraciones: «Estoy bien, ya veremos hoy en el campo, pero estoy bien. En cuanto a la gestión de los momentos, en estos casos la clave es vivir el presente y no pensar demasiado, disfrutar de cada momento porque puede convertirse en algo bonito. Estar juntos, formar un grupo y pensar en el próximo partido».