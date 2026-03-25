Italia: Bastoni y Tonali se incorporan al grupo; hay optimismo respecto a su alineación desde el primer minuto contra Irlanda del Norte

Queda un día para la noche decisiva. La selección italiana se entrena bajo la lluvia en Bérgamo, en vísperas del partido contra Irlanda del Norte: llegan buenas noticias para los Azzurri, ya que Alessandro Bastoni ha participado en laprimera sesión con el grupo desde que comenzó la concentración. El defensa del Inter, que desde el domingo por la mañana está trabajando con el cuerpo técnico de la selección para estar presente mañana por la noche, ha realizado hoy, sin forzar, los mismos ejercicios que sus compañeros de equipo: aumentan sus posibilidades de ser titular desde el primer minuto, por delante de Donnarumma: con Mancini en el centro-derecha y Calafiori en el centro-izquierda.









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